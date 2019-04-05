Son Dakika Haberleri: Miraç Akkuş'tan Bronz Madalya

Miraç Akkuş'tan Bronz Madalya

57 dakika önce

Antalya 2019 Judo Grand Prix'nin ilk gününde 60 kiloda Miraç Akkuş Bronz madalya kazandı.

Miraç Akkuş'tan Bronz Madalya, System.String[]


Antalya 2019 Judo Grand Prix'nin ilk gününde 60 kiloda Miraç Akkuş Bronz madalya kazandı.

Antalya'da bugün 76 ülkeden 188'i kadın toplam 485 sporcunun katılımıyla başlayan Antalya 2019 Judo Grand Prix'nde ilk gün Türkiye 60 kiloda Miraç Akkuş ile bronz madalya kazandı.

2017 yılında Dünya şampiyonu olan Miraç Akkuş ilk defa bir Judo Grand Prix'nde madalya kazandı.

Sabah seansında tatamiye çıkan Miraç Akkuş ilk turu bay geçtikten sonra 2'nci turda Jameikalı  Waldenburg'u (ippon), 3'üncü turda Rusya'dan Oguzov'u (ippon), 4'üncü turda Ukraynalı Lesıuk'u (ippon) ile yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde Özbekistanlı Kemran Nurillaev'e normal süresi 1-1 biten karşılaşmada altın skorda yenilen Miraç, bronz madalya için tatamiye çıktı. Bronz madalya mücadelesinde Brezilyalı Felipe Kıtadaı ile karşılaşan Miraç Akkuş, 12 saniyede rakibini (ippon) tuş ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Miraç, Akkuş bu sonuçla Türkiye'ye madalya kazandıran ilk sporcu oldu.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:55 Kaynak: DHA

Antalya, Akkuş, Spor
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