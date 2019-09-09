Son Dakika Haberleri: Miraç, düştüğü çayda boğuldu
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Miraç, düştüğü çayda boğuldu

50 dakika önce

MALATYA'da, evlerinin yakınındaki Tohma Çayı'na düşen otizm sendromlu Miraç Gültekin (10), boğuldu.

Miraç, düştüğü çayda boğuldu, System.String[]

MALATYA'da, evlerinin yakınındaki Tohma Çayı'na düşen otizm sendromlu Miraç Gültekin (10), boğuldu.

Olay, sabah saatlerinde Keklikpınar Aşaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Otizm sendromlu Miraç Gültekin, evlerinin yakınlarında bulunan Tohma Çayı'na gitti. Dengesini kaybedip çaya düşen Miraç, suda çırpınarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi. Yapılan çalışma sonucunda Gültekin, suyun 3 metre derinliğinde bulundu. İtfaiye ekiplerince çıkarılan Miraç Gültekin'in, yaşamını yitirdiği tespit edildi. Otizmli Miraç'ın cansız bedeni morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İtfaiye, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:51 Kaynak: DHA
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