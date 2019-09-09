Miraç, düştüğü çayda boğuldu

Olay, sabah saatlerinde Keklikpınar Aşaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Otizm sendromlu Miraç Gültekin, evlerinin yakınlarında bulunan Tohma Çayı'na gitti. Dengesini kaybedip çaya düşen Miraç, suda çırpınarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi. Yapılan çalışma sonucunda Gültekin, suyun 3 metre derinliğinde bulundu. İtfaiye ekiplerince çıkarılan Miraç Gültekin'in, yaşamını yitirdiği tespit edildi. Otizmli Miraç'ın cansız bedeni morga götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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