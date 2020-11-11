Miraç Eronat evinin garajını tiyatroya çevirdi - Son Dakika

Miraç Eronat evinin garajını tiyatroya çevirdi

11.11.2020 17:30
Miraç Eronat evinin garajını tiyatroya çevirdi, System.String[]

Tiyatroya hayatını adayan Miraç Eronat, evinin garajını sahneye çevirerek öğrencileri ile tiyatro yapmaya başladı.

Tiyatroya hayatını adayan Miraç Eronat, evinin garajını sahneye çevirerek öğrencileri ile tiyatro yapmaya başladı.

"Parmaklıklar Ardında", "Üzgünüm Leyla" adlı televizyon dizilerinde izleyici karşısına çıkan Devlet Tiyatroları sanatçısı Eronat, AA muhabirine, evinin garajını tiyatroya çevirme sürecini ve prömiyer yapacakları oyunun hazırlıklarını anlattı.

Doktor eşinin tiyatroya düşkün olduğunu ve müstakil evlerinin garajını sahneye dönüştürme fikrinin de eşinden geldiğini belirten Eronat, şöyle devam etti: "Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışırken, öğrencilerimin mezuniyet oyununa beraber hazırlanıyorduk. Oyunun çalışmaları esnasında Devlet Tiyatrolarından emekli tiyatro sanatçısı ablam Zeynep Eronat İstanbul'dan geldi. Provaları izlediğinde 'Miraç, bu çocuklar hiç genç gibi değil. Gözlerinin feri gitmiş, neşeleri, enerjileri yok. Hepsi çok başarılı halbuki.' dedi. Sonra 'öğrencilerim için bir şeyler yapmalıyım.' dedim. Öğrencilerim gelecek kaygılarını bana anlattılar ancak elimden ne geleceğini bilemedim. Bunun üzerine eşimle evimizin garajını 2,5 ay gibi kısa bir sürede atölye sahnesine dönüştürdük. Kendi çocuklarım gibi sevdiğim yeni mezun sanatçılarla burada tiyatro yapmaya karar verdik."

Eronat, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarından yeni mezun yedi oyuncu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Tarihi ve Teorisi bölümü mezunu bir dramaturg, Girne Amerikan Üniversitesi Drama ve Oyunculuk bölümü mezunu bir oyuncu ve tiyatro yetenek sınavlarına hazırlanan tiyatro aşığı bir gençle heyecanla yola çıktıklarını, atölye sahnede çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Yapımcı Hasan Acar'ın önerisiyle yazar Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna" romanını tiyatroya uyarlayarak, sergilemeye karar verdiklerini anlatan Eronat, oyunun 14 Kasım'da CerModern'de prömiyerini yapacaklarını, prömiyerin ve iki temsilin ardından İstanbul, İzmir, Aydın, Antalya ve Denizli'de pandemi koşullarında turneye çıkacaklarını aktardı.

Dönemi anlatan özel tasarım giysiler ilgi çekecek

Dönemi anlatan kostümlerin özel olarak hazırlandığı bilgisini veren Eronat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuna hazırlanırken hiçbir detayı atlamadık. O dönemi anlatacak bütün materyallerin temini için elimizden gelen emeği sarf ettik. Telgraf gibi oyunda kullanılacak en ufak materyaller için bile çok uğraştık. Belki böyle bir detayı seyirciler fark edemeyecek ancak bu hususta içimizin rahat olması en önemli önceliğimiz oldu. Dönemi ve atmosferi oluşturacak her detay seyircinin seyir zevkinde önemli bir etken olacaktır. Halkımızın pandemi koşulları içerisinde özlemle tiyatroya gitmeyi arzuladığını görüyoruz. Heyecanımızı aldığımız temel motivasyonumuz bu süreçteki o istek oldu."

"No: 40" adını verdikleri atölye sahnede çalışmalarını devem ettiren Eronat, ilerleyen süreçte atölye sahneyi seyirciye açmak istediklerini dile getirerek, "Okulda öğretmenleri iken şimdi profesyonel hayatta yönetmenleri oldum. Onlar artık profesyonel oyuncu oldular. İki aylık prova sürecinin sonunda Kürk Mantolu Madonna sahici ve sıcacık bir oyun halini aldı." ifadelerini kullandı.

Ankara'da 14 Kasım'da prömiyer

Oyunda, İsa Can Dinç, Nermin Sargut, Hüseyin Varol, Hülya Köseoğlu, Safa Burakcan Kurtoğlu, Mustafa Elvangülce, Aslıhan Efe, Zeynep Yüce ve Yeşim Arsoy Baltacıoğlu rol alıyor.

Işık tasarımını Mustafa Bal, müziklerini Mehmet Artunç, kostüm tasarımını Neslihan Kayaokay, dramaturjisini Çınar Taşdemir'in yaptığı oyunun yapımcılığını Hasan Acar, yönetmenliğini ise Miraç Eronat üstleniyor.

14 Kasım'da Cermodern Sahnesi'nde prömiyer yapacak Kürk Mantolu Madonna, 15 ve 21 Kasım'da Ankara'da CerModern'de, 18 Kasım'da İstanbul Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde, 20 Kasım'da Yıldız Kenter Sahnesi'nde, 15 Aralık'ta İzmir Bostanlı Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak.

Miraç Eronat evinin garajını tiyatroya çevirdi

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Miraç Eronat evinin garajını tiyatroya çevirdi - Son Dakika Magazin


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