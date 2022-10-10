Son dakika haber... MİRAÇ'IN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA; EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ VE SERVİS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI - Son Dakika
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Son dakika haber... MİRAÇ'IN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA; EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ VE SERVİS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

10.10.2022 11:33

Son dakika gelişmesine göre TRABZON'da, servisten inip, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken Göktuğ K.'nin (17) otomobille çarptığı Miraç Ömür İnce'nin (7) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

TRABZON'da, servisten inip, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken Göktuğ K.'nin (17) otomobille çarptığı Miraç Ömür İnce'nin (7) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan Göktuğ K. ile okul servisi şoförü Emin T., tutuklandı.

Kaza, 8 Ekim günü saat 14.30 sıralarında, Karşıyaka Mahallesi Tanjant mevkisinde meydana geldi. İhsan Koz İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Miraç Ömür İnce, kurs dönüşü servis minibüsünden inerek yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada 18 yaşından küçük olduğu için ehliyetsiz Göktuğ K., kullandığı otomobille Miraç'a çarptı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, hayatını kaybetti. Miraç Ömür İnce'nin cenazesi, otopsi işlemleri sonrası teslim alınıp Eskişehir'de toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında Göktuğ K. ile çocuğun indiği okul servisinin şoförü Emin T., 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı. Göktuğ K., hakimlik ifadesinde, O gün aracı babam kiralamıştı. Araç üvey annemdeydi. Arkadaşlarım ile gezmek için aracın anahtarını evden alıp, çıktım. Tanjant yolunda kaza oldu. Pişmanım dedi. Emin T. ise O gün çocukları servis ile evlerine bırakıyordum. Annesini karşı tarafta gördüğümden dolayı Miraç'ı yaya geçidinde indirdim. Söz konusu kazada kusurum bulunmamaktadır dedi.

Kaza anının ise güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Miraç Ömür İnce'ye yaya geçidinde otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

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Kaynak: DHA

Karşıyaka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... MİRAÇ'IN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA; EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ VE SERVİS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... MİRAÇ'IN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA; EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ VE SERVİS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI - Son Dakika
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