Bingöl
Valisi Kadir Ekinci
, Miraç Kandili
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ekinci, mesajında, mübarek üç ayların feyiz ve bereketinin bir başka gecesi olan ve ruhlara huzur ve sükun veren Miraç Kandiline erişmenin sevincini yaşandığını belirtti.
Üç ayların öneminden bahseden Ekinci, mesajında şunlara yer verdi:
"Zamanın hikmetinden yoksun tecrübelerin maneviyatları zayıflattığı, dostluk ve kardeşliğin, selam ve muhabbetin, ahlak ve adaletin, bilgelik ve medeniliğin bu savrulmalardan nasiplendiği bir vasatta, hatırlatan, uyaran ve öğreten sembollerimiz açısından bu gecelerimizin bir başka önemi vardır. Hakkı ve sabrı tavsiyeleşerek iyiliklerin artması, gönülden gönüle sağlam köprüler kurulması, fıtratın ve vicdanın kodları ile belirlenmiş kültür ikliminin yaygınlaşması, medeniyet bilincimizin güçlü ve berrak hafızalarla yarınlara taşınması, sosyo kültürel zenginliklerimizin hakikat ölçeğinde yeniden üretilmesi adına birer irfan parıltısı olan bu geceleri hakkıyla idrak etmeye çalışmalıyız."
Vali Ekinci, "Aklımızı ve yüreğimizi nefret ve düşmanlık gibi duygulardan temizlemeye çalışmalı, eşref-i mahlukat olduğumuzu unutmadan manayı ve istikameti, fazilet ve erdemi ön plana çıkaran bir hayatı tercih etmeliyiz. Bu duygularla gecemizin insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını diler, Bingöllü hemşehrilerimin ve tüm alemi İslam'ın Miraç kandilini tebrik ederim." ifadelerini kullandı.