Son Dakika Haberleri: Miraç Kandili

Miraç Kandili

1 saat önce

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Miraç Kandili, System.String[]
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekinci, mesajında, mübarek üç ayların feyiz ve bereketinin bir başka gecesi olan ve ruhlara huzur ve sükun veren Miraç Kandiline erişmenin sevincini yaşandığını belirtti.

Üç ayların öneminden bahseden Ekinci, mesajında şunlara yer verdi:

"Zamanın hikmetinden yoksun tecrübelerin maneviyatları zayıflattığı, dostluk ve kardeşliğin, selam ve muhabbetin, ahlak ve adaletin, bilgelik ve medeniliğin bu savrulmalardan nasiplendiği bir vasatta, hatırlatan, uyaran ve öğreten sembollerimiz açısından bu gecelerimizin bir başka önemi vardır. Hakkı ve sabrı tavsiyeleşerek iyiliklerin artması, gönülden gönüle sağlam köprüler kurulması, fıtratın ve vicdanın kodları ile belirlenmiş kültür ikliminin yaygınlaşması, medeniyet bilincimizin güçlü ve berrak hafızalarla yarınlara taşınması, sosyo kültürel zenginliklerimizin hakikat ölçeğinde yeniden üretilmesi adına birer irfan parıltısı olan bu geceleri hakkıyla idrak etmeye çalışmalıyız."

Vali Ekinci, "Aklımızı ve yüreğimizi nefret ve düşmanlık gibi duygulardan temizlemeye çalışmalı, eşref-i mahlukat olduğumuzu unutmadan manayı ve istikameti, fazilet ve erdemi ön plana çıkaran bir hayatı tercih etmeliyiz. Bu duygularla gecemizin insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını diler, Bingöllü hemşehrilerimin ve tüm alemi İslam'ın Miraç kandilini tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:27 Kaynak: AA

Bingöl, Ekinci, Miraç Kandili, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy Kullandığınız Sandıktan Hangi Partiye Kaç Oy Çıktı? İşte Sandık Takip Sistemi Uğur Dündar Depremi! "Haksızlığa Karşı Çıkıyorum" Deyip İstifa Etti CHP'yi Destekleyen Gökhan Özoğuz, "Niye Acun'la Çalıştın" Diyenlere Sert Çıktı Lojistik Devi DSV, İsviçreli Rakibini 4,6 Miyar Dolara Satın Alıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 16:31:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Miraç Kandili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]