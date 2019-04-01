Kırşehir
Valisi İbrahim Akın, üç ayların feyzi ve bereketi bol, mübarek gecelerinden olan Miraç Kandiline tüm İslam alemi olarak erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.
Vali Akın, Miraç Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında, o mukaddes gecenin Hazreti Peygamberin Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksa
'ya, oradan da semaya yaptığı hikmet yüklü yolculuğu ifade ettiğini belirtti.
Peygamberin, Allah'ın kudretine ve rahmetine şahitlik ettiği Miraç mucizesinin tüm Müslümanlar için ilahi rahmet ve lütuflarla dolu olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:
"Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmiş insanlar olarak, bizleri karanlıktan aydınlığa sevk eden bu kutlu yolculuğun anlamını kavramaya çalışmalı, bizleri her iki dünyada da mutlu kılacak prensipleri hatırlayarak insani ve dini vazifelerimizi yerine getirmenin gayreti içerisinde olmalıyız. Bu müstesna gecede bizleri iyiliğe, güzelliğe ve insanca yaşamaya çağıran duygularımızın sesine kulak vermeli, Rabbimizin sonsuz mağfiretine sığınmalı, devletimizin bekası, milli birlik ve beraberliğimizin devamı ve bütün insanlığın huzur bulması için dua etmeliyiz.
Gecesi ve gündüzü fazilet bakımından çok yüksek olan bu zaman dilimlerinin bizleri Allah'a daha da yaklaştırmasını niyaz ediyor, Kırşehirli hemşehrilerimin ve tüm İslam Aleminin Miraç Kandilini tebrik ediyorum."