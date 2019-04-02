Son Dakika Haberleri: Miraç Kandili

Miraç Kandili

54 dakika önce

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.


Yüksel mesajında, gerçek anlamda gönül ve ruh temizliğinin yolunun yüce Allah'a bağlılıktan geçtiğini belirtti.

İnsanlığın ortak huzurunu tehdit eden terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzura bırakmasını temenni eden Yüksel, şunları kaydetti:

"Miraç hadisesi bizlere, ilahi rahmet ve huzura erişmenin, öncelikle gönül ve ruh temizliği ve ahlaki erdemlere yükselişten geçtiğini de haber verir. İşlenen her bir günah, bencillik, çıkarcılık, kin, düşmanlık, merhametsizlik hak ve hukuka saygısızlık gibi olumsuzlukların manevi ve ahlaki yükselişimizin önündeki en büyük engel olduğu asla unutulmamalıdır. Bu mübarek geceleri yaşamamıza vesile olan kutlu şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Analarına, babalarına, yakınlarına sabırlar diliyorum. Kutlu zamanlarda kutlu gecelerimiz başta Suşehri halkına, bizlere, tüm İslam alemine ve insanlığa iyilikler, güzellikler getirmesini temenni ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:29 Kaynak: AA

Fazlı Yüksel, Suşehri, Miraç Kandili, Güncel
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