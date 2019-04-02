Son Dakika Haberleri: Miraç Kandili

Miraç Kandili

59 dakika önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yardım, kandillerin insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, selamlaşmanın, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı özel geceler olduğunu bildirdi.

Yardım, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Peygamberimizin hikmet dolu yolculuğunun gerçekleştiği Miraç Gecesi'nin birliğimize, kardeşliğimize güç katacağına, komşuluk ve akrabalık ilişkilerimizi pekiştireceğine, nefislerimizi terbiye etmek, hayatımızın muhasebesini yapmak için önemli bir fırsat sunacağına inanıyorum. Bu vesileyle İslam aleminin, ülkemizin, Bitlislilerin, üniversitemizin tüm personel ve öğrencilerinin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:59 Kaynak: AA

Miraç Kandili, Güncel
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