Miraç Kandili

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Ustaoğlu, mesajında, mübarek üç ayların ikliminin önemli bir zaman dilimi olan Miraç Kandili'nin bu gece idrak edileceğini belirtti.



Mümin yüreklerin manevi duygu ve hislerle coştuğu bu gecelerin dua, ibadet ve tefekkürle Allah'a olan imanı, Peygambere olan bağlılığı, kulluğa olan muhabbeti tazelemek ve güçlendirmek için yeni bir fırsat olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, şunları kaydetti:



"Yüce Rabbimizden kullukta ve insani değerlerde en yüce mertebelere yükselişi simgeleyen Miraç gecesinin Müslümanların birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve hidayetine, şehrimiz için huzur ve emniyet atmosferinin devamına vesile olmasını diliyorum. Aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Miraç gecesini tebrik ediyorum."

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