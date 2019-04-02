Son Dakika Haberleri: Miraç Kandili

Miraç Kandili

1 saat önce

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ürkmezer, mesajında, üç aylarda Regaip Kandili ile başlayan mübarek gecelerin birçok hikmet, sır ve bereketi içinde barındıran Miraç Kandili ile devam ettiğini belirtti.

Miraç Kandili'ni idrak edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Toplumumuzda mukaddes gün ve gecelerin çok büyük önemi vardır. Miraç gecesi de onlardan biridir. Yardıma muhtaçlara el uzatma, destek olma ve paylaşım bu mübarek aylarda ve gecelerde daha da ayrı bir önem kazanmaktadır. Bu aylarda, akrabalık ve komşuluk ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmeli, toplum huzurunun ve kaynaşmasının sağlanmasına yönelik adımlar atmalıyız. Doğruluk ve dürüstlüğün, paylaşma ve dayanışmanın, barış ve kardeşlik içinde yaşamanın, fakir ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmanın ulaşılabilecek en üstün değerler olduğu bilinciyle hareket ederek Miraç Kandili'ni anlamına uygun olarak değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin ve Safranbolulu hemşehrilerimizin Miraç Kandili'ni tebrik eder, hayırlara vesile Allah'tan niyaz ederim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:13 Kaynak: AA

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