Denizli
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
, AK Parti
Denizli İl Başkanı Necip Filiz ve CHP
Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba, Miraç Kandili
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, mesajında, insanlığın kurtuluşu için Miraç Gecesi ilahi huzura yükselen Hz. Muhammed'in (sav) hikmet dolu yolculuğunun güzellikler ve manevi değerlerle dolu olduğunu ifade etti.
Çok önemli olan bu mübarek gecede, Peygamber Efendimizin (sav) kutlu ve mucizevi yolculuğunun idrak edilmesi gerektiğine işaret eden Zolan, şunları kaydetti:
"Kardeşliğin, barışın, doğruluğun, dürüstlüğün, paylaşımın, hak ve hukuka riayetin en üstün değerler olduğunu unutmamalıyız. Bu mübarek gecede farklı coğrafyalarda yaşayan milyonlarca kardeşimiz dualarda bir araya gelecektir. Bizler de kızgınlıklarımızı, kırgınlıklarımızı bir tarafa bırakıp tüm dünyada barışın ve huzurun sağlanması, birlik ve beraberliğimizin devamlılığı için dua edelim. Ülkemizin bekası, birlik ve beraberliğimizin daim olması için dua edelim. Bu duygu ve düşüncelerle Denizlimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, tüm insanlık alemine mutluluk, huzur ve barış getirmesini diliyorum."
"Ruh temizliği ve ahlaki erdemlere yükselişten geçiyor"
AK Parti Denizli İl Başkanı Filiz de mesajında, "Miraç"ın yükseliş, bütün beşeri hislerden tertemiz kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediş olduğunu vurguladı.
Böylesine mukaddes bir gecenin millet olarak, ülke olarak kenetlenmeye, birlik, beraberlik, huzur ve kardeşlik içinde yaşamaya, aydınlık yarınlara el ele, kol kola hep birlikte yürümeye vesile olmasının en büyük dileği olduğunu ifade eden Filiz, "Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Efendimizin şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufkunu simgeleyen bu gecenin özünde her türlü kötülükten arınma, insanlığın yararına değerler üretme, fedakarlık, paylaşma, sorumluluk ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek yüce mertebelere erişmek vardır." ifadelerini kullandı.
-"İnsanların birbirine sevgi ile sarıldığı günler diliyoruz"
CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba da yayımladığı Miraç Kandili mesajında, Miraç'ın arınma ve Allah'a yükseliş olduğunu dile getirerek, "Bunun yolu da heveslerden, hırs ve intikam duygularından, öfke ve gazaptan, kibir ve gururdan vazgeçmektir. Her türlü zalimlikten uzak, insanların birbirine sevgi ile sarıldığı, devlet yönetiminde sağduyunun egemen olduğu, tüm insanların özgürlüğü ve mutluluğu hissettiği günler diliyoruz. İslam dünyasının ve halkımızın Miraç Kandili'ni kutlar, bugünün uzlaşıya, hoşgörüye, insanca yaşama vesile olmasını dileriz." ifadesini kullandı.