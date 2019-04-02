Son Dakika Haberleri: Miraç Kandili

Miraç Kandili

1 saat önce

Miraç Kandili dolayısıyla Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya'da camiler doldu taştı.

Miraç Kandili dolayısıyla Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya'da camiler doldu taştı.

"Peygamberler şehri" olarak adlandırılan Şanlıurfa'da Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere akın etti.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.
Kentteki camilerde kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi, cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Ayrıca, çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl ve Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği belirtilen makamı ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:31 Kaynak: AA

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Miraç Kandili, Güncel
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