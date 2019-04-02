Son Dakika Haberleri: Miraç Kandili

Miraç Kandili

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

İzmitli vatandaşlar, Miraç Kandili'ni idrak etmek için Osmanlı dönemi yapılarından Fevziye Camisi, Orhan Camisi ve Akçakoca Dere Camisi'ne akın etti.

Akşam ezanından itibaren tarihi camilere gelenler, namaz kılıp, Kur'an-ı Kerim okuyarak kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Yoğunluk sebebiyle bazı vatandaşların cami avlusu ve kaldırımlarda namaz kıldığı görüldü.

Kentteki camilerde kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi, cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:36 Kaynak: AA

İzmit, Kocaeli, Miraç Kandili, Güncel
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