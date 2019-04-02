Son Dakika Haberleri: Miraç Kandili

Miraç Kandili

1 saat önce

Hatay ve Osmaniye'de Miraç Kandili dolayısıyla mevlit programları düzenlendi.

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Hatay ve Osmaniye'de Miraç Kandili dolayısıyla mevlit programları düzenlendi.

Hatay'da vatandaşlar Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'ne akın etti.

Kandil dolayısıyla düzenlenen programda İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, vaaz verdi, Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlit okundu ve dualar edildi.

Caminin dolması nedeniyle bazı vatandaşlar cami avlusuna serilen halılar ve yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde namazlarını kıldı.

Osmaniye

Osmaniye'de Envarü-l Hamit Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

İl müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun vaazının ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi. Bazı vatandaşlar yoğunluk dolayısıyla namazı caminin avlusunda kıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:56 Kaynak: AA

Osmaniye, Hatay, Kandil Dağı, Güncel
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