Miraç Kandili
1 saat önce
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.
Sivas
'ın Şarkışla
ilçesinde, Miraç Kandili
dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. Muhsin Yazıcıoğlu
Cami ve Külliyesini dolduran vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif'i dinledi.
Şarkışla Müftüsü Tayyıp Koçer, kandil programında yaptığı konuşmada, "Bu özel gün ve gecelerde Allah'ın rahmetine sığınmalı, ona yalvarmalı, günahlarımıza karşılık ondan af dilemeliyiz." dedi.
Mevlit programına katılan çok sayıda vatandaş dualara eşlik etti.
Cami çıkışında bazı vatandaşlar, kandil simidi ve mevlit şekeri dağıttı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:58 Kaynak: AA
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