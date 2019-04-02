Son Dakika Haberleri: Miraç Kandili

Miraç Kandili

42 dakika önce

- Miraç Kandili Ulu Camideki mevlit programından detaylar GAZİANTEP - Gaziantep'te camilerde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

- Miraç Kandili
Ulu Camideki mevlit programından detaylar GAZİANTEP - Gaziantep'te camilerde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gaziantep Müftülüğünce, kent merkezindeki camilerde program düzenlendi. Merkez Şahinbey ilçesi Alleben Mahallesi'ndeki Ulu Camisi'nde düzenlenen etkinlikte Şahinbey ilçe müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, vaaz verdi.

Çelik, Miraç Kandili'nin öneminden bahsederek, bu gecenin en iyi şekilde idrak edilmesi gerektiğini söyledi. Programda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kıldı, dua etti.

Cami çıkışında hayırsever vatandaşlarca şehitler için lokum dağıtıldı ve gül suyu ikram edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:18 Kaynak: AA

Şahinbey, Gaziantep, Miraç Kandili, Güncel
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