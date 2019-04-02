Miraç Kandili
17 dakika önce
Kilis'te Miraç Kandili dolayısıyla akşam namazının ardından camileri dolduran vatandalar, namaz kılarak dua etti.
Kilis
'te Miraç Kandili
dolayısıyla akşam namazının ardından camileri dolduran vatandalar, namaz kılarak dua etti. Kayabaşı
Camisi'nde vaaz veren cami imamı Duran Raptiyeoğlu, Miraç Kandili'nin ülkenin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da pekişmesine vesile olmasını temenni ederek, gecenin ibadetlerle en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:38 Kaynak: AA
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