Son Dakika Haberleri: Miraç Kandili

Miraç Kandili

17 dakika önce

Kilis'te Miraç Kandili dolayısıyla akşam namazının ardından camileri dolduran vatandalar, namaz kılarak dua etti.

Kilis'te Miraç Kandili dolayısıyla akşam namazının ardından camileri dolduran vatandalar, namaz kılarak dua etti.

Kayabaşı Camisi'nde vaaz veren cami imamı Duran Raptiyeoğlu, Miraç Kandili'nin ülkenin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da pekişmesine vesile olmasını temenni ederek, gecenin ibadetlerle en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:38 Kaynak: AA

Kayabaşı, Kilis, Miraç Kandili, Güncel
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