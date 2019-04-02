Son Dakika Haberleri: Miraç Kandili

Miraç Kandili

46 dakika önce

- Miraç Kandili Terzibaba Camisi'nden detaylar Dua edilmesi Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin vaazı ERZİNCAN - Erzincan'da Miraç Kandili dolayısıyla Terzibaba Camisi'nde program düzenlendi.

- Miraç Kandili
Terzibaba Camisi'nden detaylar
Dua edilmesi
Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin vaazı ERZİNCAN - Erzincan'da Miraç Kandili dolayısıyla Terzibaba Camisi'nde program düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:47 Kaynak: AA

Emin Çetin, Erzincan, Miraç Kandili, Güncel
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