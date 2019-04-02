Miraç Kandili
46 dakika önce
- Miraç Kandili Terzibaba Camisi'nden detaylar Dua edilmesi Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin vaazı ERZİNCAN - Erzincan'da Miraç Kandili dolayısıyla Terzibaba Camisi'nde program düzenlendi.
- Miraç Kandili
Terzibaba Camisi'nden detaylar
Dua edilmesi Erzincan
İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin
vaazı ERZİNCAN - Erzincan'da Miraç Kandili dolayısıyla Terzibaba Camisi'nde program düzenlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:47 Kaynak: AA
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