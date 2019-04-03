Miraç Kandili
45 dakika önce
Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya ve Bilecik'te Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.
Bursa
, Eskişehir
, Çanakkale
, Yalova
, Kütahya
ve Bilecik
'te Miraç Kandili
dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.
Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camide programlar düzenlendi. Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda, vatandaşlar dua etti.
Namaz sonrası vatandaşlara kandil simidi ve helva ikram edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:18 Kaynak: AA
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