Son Dakika Haberleri: Miraç Kandili

Miraç Kandili

45 dakika önce

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya ve Bilecik'te Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya ve Bilecik'te Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.
Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camide programlar düzenlendi. Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda, vatandaşlar dua etti.
Namaz sonrası vatandaşlara kandil simidi ve helva ikram edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:18 Kaynak: AA

Bilecik, Bursa, Miraç Kandili, Güncel
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