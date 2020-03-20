Miraç Kandili - Son Dakika
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Miraç Kandili

7 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, bütün İslam aleminin ve Kocaelili hemşehrilerinin Miraç Kandili'ni kutladı.

Miracın Hz. Muhammed'in şahsında, insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufku olduğunu belirten Büyükakın, "Mübarek üç ayları idrak ettiğimiz bu günlerde, içinde barındırdığı mübarek gecelerden olan Miraç Kandili'ne erişmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu gecenin özünde her türlü kötülükten arınma insanlığın yararına değerler üretme, fedakarlık, paylaşma, sorumluluk ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek yüce mertebelere erişmek vardır." ifadesini kullandı.

Büyükakın, miracın bir yükseliş ve bir hedef olduğuna işaret ederek, mesajında şunları kaydetti:

"Bu mübarek gecede yüce dinimiz İslam'ın 'yaratılanı severiz yaratandan ötürü' prensibini hatırlayıp gönül kapılarımızı herkese açarak, sevgi, saygı ve hoş görü ortamının kurulmasına, birlik beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insanı ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret göstermeliyiz. Bütün hemşehrilerimin mübarek Miraç Kandili'ni tebrik eder, şehrimize, ülkemize, dünyamıza hayırlar getirmesini dilerim."

Tahir Büyükakın, Miraç Kandili, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:08 Kaynak: AA

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