Miraç Kandili - Son Dakika
Son Dakika Güncel Miraç Kandili - Son Dakika

Miraç Kandili

6 saat önce

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Miraç Kandili, System.String[]

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım mesajında, kandilin Müslümanlar için manevi terfi açısından bir fırsat olduğunu belirtti.

Miracın sadece gerçek imanla anlaşılabilecek büyük bir mucize olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle idrak ettiğimiz Miraç Kandili de diğer kandil geceleri gibi insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güçlenmesine vesile olan, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı, milletimizin ve tüm İslam aleminin asırlardan bu yana büyük bir coşkuyla idrak ettiği mübarek gecelerden biridir.


Bizlere, en sıkıntıya düştüğümüz zamanda dahi bir çıkış yolunun olabileceğini ve Yüce Allah'ın yardımını esirgemeyeceğini gösteren miraçtan Peygamber Efendimiz, beş vakit namaz, Bakara Suresi'nin son iki ayeti ve ümmetinden Allah'a ortak koşmadan ölen kimselerin affedileceği müjdeleriyle dönmüştür.

Bu vesileyle, bizler de bu müjdelerin şuurunda olarak, müminler için arınma ve tertemiz olarak Allah'a yönelme anlamına gelen başta milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin miraç gecesini tebrik ediyor, bu gecenin insanlığın barış, huzur ve hidayetine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak'ın mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Albayrak, mesajında, Hz. Muhammed'in Allah'ın rahmetine kavuştuğu mübarek gece olan Miraç Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kandillerin, Allah'ın merhametine sığınıldığı, ibadet edildiği ve manevi huzura erildiği geceler olduğunu aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Kandiller birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma duygularımızı zenginleştirmektedir. Sevgi, barış ve kardeşlik dini İslamiyet'in en faziletli gecelerinden biri olan Miraç Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in yüksek ahlakını örnek almamıza ve tüm insanlığa yol gösteren mesajlarını daha iyi kavramamıza vesile olmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm halkımızın ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni en içten duygularımla kutluyor, bu mübarek gecenin sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum."

Rektör Şahin'in mesajı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, insanın gönlünü aydınlatan miraç gecesinin kıymetli anlardan biri olması dolayısı ile vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hikmet dolu yolculuğunun gerçekleştiği miraç gecesi, inananların kendi semalarına, iç dünyasına yolculuk yapmasına ve ortak yüce değerlere ulaşma çabasının güçlenmesine vesile olmaktadır. Bu mübarek gecenin toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği bir zaman olarak ülkemize ve dünyamıza iyilik, güzellik ve sağlık getirmesini diliyor, milletimizin, tüm Türk ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum."

Kandil Dağı, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:58 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tedbirlere uymak hepimizin görevi olmalı
İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi
Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı         
11:40
Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor         
11:32
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı         
11:12
Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba         
11:04
Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor         
11:00
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi         
10:40
Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti         
09:55
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı         
08:44
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları         
07:56
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek         
00:31
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek         
00:27
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı         
23:35
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 17:37:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Miraç Kandili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]