Miraç Kandili - Son Dakika
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Miraç Kandili

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.


Bilgin, mesajında, Miraç Kandili gibi mübarek gün ve gecelerin manevi duyguların doruğa çıktığı, birlik ve beraberliğin, sevgi ve kardeşliğin pekiştiği müstesna zamanlar olduğunu belirtti.

Bu özel günde dua edilmesi gerektiğini ifade eden Bilgin, dünyanın ve insanlığın geleceği için, maddi refah kadar, manevi ve kültürel değerlerin muhafazasının da önemli olduğunu bildirdi.

Bilgin, mesajında şunlara yer verdi:

"İdrak ettiğimiz Miraç Kandili de diğer kandil geceleri gibi, insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güçlenmesine vesile olan, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı, milletimizin ve tüm İslam aleminin asırlardan bu yana büyük bir coşkuyla idrak ettiği mübarek gecelerden biridir. İnsanların kurtuluşuna vesile, yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine mazhar olunan, huzur bulunan, merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı bu gecede dualarının kabul olduğu ve Peygamber Efendimiz (SAV)'in mucizelerinden olan Miraç, Peygamberimizin Cenab-ı Allah'ın yüksek huzuruna kabulü ile onun şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükselişidir."

Miraç Kandili, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:06 Kaynak: AA

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