Miraç Kandili - Son Dakika
Son Dakika Güncel Miraç Kandili - Son Dakika

Miraç Kandili

22 dakika önce

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, Miraç Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

Miraç Kandili, System.String[]

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, Miraç Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

Kendirli, mesajında, Kırşehirli hemşehrileri başta olmak üzere, tüm Müslüman aleminin Miraç Kandilini kutladı.

Allah'ın büyük günahları bağışlanacağını bu kutlu gecede müjdelediğini vurgulayan Kendirli, "Miraç değerleri, bizlere yüce ve anlamlı ufuklar açan kutsal değerlerdir. Bu ulvi değerler, bizleri ebediyen huzur içinde kalınacak cennete götürür. Miraç gecesi zihinlerimizde berraklığa, kalplerimizde ferahlığa, hayatımızda huzura vesile olsun. Birlik ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Miracın bereketiyle secdelere varalım. İmanın onurunu, kul olmanın sorumluluğunu bir kez daha hatırlayalım." ifadelerini kullandı.

İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi de miracın, Müslümanların inanç ve kültür dünyasında vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu anımsattı.

İl Başkanı Aslan ise bu mübarek gecenin iyi anlaşılması ve boş geçirilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu gece Rabbimizden bizleri affetmesini ve yardım etmesini isteyelim. Biliyoruz ki yeryüzü müminin mescididir, zikri de hep dilinde bulunmaktadır. Başta Kırşehirli hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandilini kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Meclis Başkanı, Miraç Kandili, Kendirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:54 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tedbirlere uymak hepimizin görevi olmalı
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü
Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi         
14:38
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı         
11:12
Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak         
09:46
Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir         
09:15
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı         
09:10
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı         
07:36
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede         
22:39
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu         
21:11
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler         
20:25
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak         
20:22
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak         
20:15
Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya         
19:19
Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu         
19:04
İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti         
18:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 18:16:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Miraç Kandili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]