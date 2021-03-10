Miraç Kandili idrak edildi - Son Dakika

Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya'da Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camide programlar gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda, vatandaşlar dua etti.

Namaz sonrası vatandaşlara kandil simidi ve helva ikram edildi.

Çanakkale

Çanakkale'de de vatandaşlar camilere gidip dua etti.

Kent merkezi ve ilçelerdeki camilerde mevlit okutuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun gerçekleştirilen kandil programı sonrası katılanlara lokma ikramı yapıldı.

Balıkesir

Çarşı merkezdeki Zağnos Paşa Camisi'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi. Vatandaşlar namaz kılıp, dua etti.

İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın vaazıyla süren program, mevlit ve duaların okunmasının ardından yatsı namazının kılınmasıyla sona erdi.

Eskişehir

Reşadiye Camii ve İlahiyat Camisi'nde düzenlenen Miraç Kandili programlarına, vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurallara uyarak katılım sağladı.

Camiyi dolduran vatandaşlar, akşam namazından sonra Eskişehir İl Müftü Yardımcısı Ziya Albayrak'ın vaazını dinledi.

Kütahya

İl Müftülüğünce, kentin tarihi camilerinden olan Ulu Cami'de düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.