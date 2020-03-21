Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı - Son Dakika

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Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs (kovid-19) önlemleri kapsamında, Miraç Kandili'nde Büyük Çamlıca Camisi'nin etrafı kapatıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs (kovid-19) önlemleri kapsamında, Miraç Kandili'nde Büyük Çamlıca Camisi'nin etrafı kapatıldı. Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:04 Kaynak: AA
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