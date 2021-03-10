Miraç Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Kilis'te Miraç Kandili dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek camilerde program düzenlendi. Kilis'te İl Müftülüğü tarafından kentteki bütün camilerde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Hacı Cümbüş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in namaz öncesi verdiği vaazla başlayan programda, ilahi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadelerde namaz kıldı.