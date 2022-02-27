Miraç Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Kilis'de camilerde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Kilis'te İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Akşam namazının ardından camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.
Hacı Faruk Kayabaş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in namaz öncesi verdiği vaazla başlayan programda, ilahi ve Kur'an-ı Kerim okundu.
Program sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Kaynak: AA
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