Miraç Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika
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Miraç Kandili dualarla idrak edildi

27.02.2022 22:03

Miraç Kandili dolayısıyla İstanbul'daki camilerde vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Miraç Kandili dolayısıyla İstanbul'daki camilerde vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Kentte, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eyüpsultan, Süleymaniye, Sultanahmet ve Büyük Çamlıca Camisi'nde Miraç Kandili ibadetle ve dualarla idrak edildi.

Ayasofya-i Kebir Camisi'ne gelen vatandaşlar, namaz kılıp, dua etti. Camide Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Cami çıkışında vatandaşlara lokum ve kolonya ikram edildi.

Anadolu Yakası'nda ise Büyük Çamlıca Camisi'nde kandil coşkusu yaşandı. Camiye gelen vatandaşlar saf tutup namaz kıldı ve şehitler için dua etti.

Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Miraç Kandili dualarla idrak edildi

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Miraç Kandili dualarla idrak edildi Miraç Kandili dualarla idrak edildi Miraç Kandili dualarla idrak edildi Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili, İstanbul, Namaz, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Miraç Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika


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