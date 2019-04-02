Miraç Kandili - Düzce/balıkesir/karabük
23 dakika önce
- Düzce Akçakoca ilçesindeki Merkez Camisi Camiye gelen vatandaşlar Yapılan dualarBalıkesir Zağnos Paşa Camii'nde düzenlenen programdan görüntülerKarabük Safranbolu ilçesindeki Merkez Camisi'nde füzenlenen programDÜZCE/BALIKESİR/KARABÜK - Miraç Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
- Düzce Akçakoca
ilçesindeki Merkez
Camisi
Camiye gelen vatandaşlar
Yapılan dualar
Balıkesir Zağnos Paşa
Camii'nde düzenlenen programdan görüntüler
Karabük Safranbolu
ilçesindeki Merkez Camisi'nde füzenlenen program
DÜZCE/BALIKESİR/KARABÜK - Miraç Kandili
dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:33 Kaynak: AA
Son Dakika! AK Parti'den İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyaretine İlişkin Açıklama: Açık Bir İstismar Durumudur
Göçmen Kuşlar Yüksekova'da Mola Verdi, Görenler Şaşkına Döndü!
CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: İmamoğlu'nun Oyu 4 Bin 960 Daha Artacak
AK Parti İzmir'de de Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti