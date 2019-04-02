Son Dakika Haberleri: Miraç Kandili - Düzce/balıkesir/karabük

Miraç Kandili - Düzce/balıkesir/karabük

23 dakika önce

- Düzce Akçakoca ilçesindeki Merkez Camisi Camiye gelen vatandaşlar Yapılan dualarBalıkesir Zağnos Paşa Camii'nde düzenlenen programdan görüntülerKarabük Safranbolu ilçesindeki Merkez Camisi'nde füzenlenen programDÜZCE/BALIKESİR/KARABÜK - Miraç Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

- Düzce
Akçakoca ilçesindeki Merkez Camisi
Camiye gelen vatandaşlar
Yapılan dualar

Balıkesir
Zağnos Paşa Camii'nde düzenlenen programdan görüntüler

Karabük
Safranbolu ilçesindeki Merkez Camisi'nde füzenlenen program

DÜZCE/BALIKESİR/KARABÜK - Miraç Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:33 Kaynak: AA

Akçakoca, Düzce, Balıkesir, Miraç Kandili, Güncel
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