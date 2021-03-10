Miraç Kandili için Ayasofya ve Eyüp Sultan camilerine akın ettiler - Son Dakika

MİRAÇ Kandili sebebiyle birçok vatandaş Ayasofya Camii ve Eyüp Sultan Camii 'ne akın etti. Kılınan akşam namazının ardından Kur'anı Kerim okundu. Vatandaşlar ellerini semaya açarak dualar etti.

Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna kabul edildiği gece olan Miraç Kandili dolayısıyla birçok vatandaş Ayasofya Camii ve Eyüp Sultan Camii'ne akın etti. Kılınan akşam namazının ardından camilerde Kur'an-ı Kerim okundu. Ayasofya Camii ve Eyüp Sultan Camii'ne gelenler ellerini semaya açarak dualar etti. Öte yandan, Koranavirüs salgını sebebiyle namaz sırasında sosyal mesafe korunarak saf tutuldu.

"EŞİM, ÇOCUKLARIM VE BABAMLARLA GELDİM"

Miraç Kandili için ailesiyle birlikte Eyüp Sultan Camii'ne gelen Engin Aydın, "Namazımızı kıldık, namazımızı eda ettik. Allah kabul etsin İnşallah. Bütün herkesin kandilini kutluyorum. Hayırlı kandiller diliyorum herkese. Ailecek geldik. Eşim, çocuklarım ve babamlarla beraber geldik. Allah herkesin duasını kabul etsin" diye konuştu.

- İstanbul