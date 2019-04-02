Son Dakika Haberleri: Miraç Kandili İdrak Edildi

Miraç Kandili İdrak Edildi

1 saat önce

Düzce'de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

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Düzce'de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Tek benzeri Pakistan'da bulunan ve Selçuklu mimarisiyle yapılan Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Merkez Camisi'nde, Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Çocuklarıyla camiyi dolduran vatandaşlar, namazın ardından düzenlenen programda sunulan ilahileri dinledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:20 Kaynak: AA

Selçuklu, Pakistan, Düzce, Miraç Kandili, Güncel
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