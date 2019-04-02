Miraç Kandili İdrak Edildi
1 saat önce
Düzce'de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Düzce
'de Miraç Kandili
dolayısıyla program düzenlendi.
Tek benzeri Pakistan
'da bulunan ve Selçuklu
mimarisiyle yapılan Düzce'nin Akçakoca
ilçesindeki Merkez
Camisi'nde, Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.
Çocuklarıyla camiyi dolduran vatandaşlar, namazın ardından düzenlenen programda sunulan ilahileri dinledi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:20 Kaynak: AA
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