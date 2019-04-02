Miraç Kandili - Kahramanmaraş/
54 dakika önce
Miraç Kandili KAHRAMANMARAŞ Cami ve ezan detayı Cami iç detayı Vaaz detay Dua eden çocuk detayı Tesbih çeken vatandaş detayı Camiden cemaat detayı Camide kız ve erkek çocuk detayı ADIYAMAN Camiden detay - KahramanmaraşKahramanmaraş'ta, akşam namazından itibaren kandil dolayısıyla camilere...
Miraç Kandili
KAHRAMANMARAŞ
Cami ve ezan detayı
Cami iç detayı
Vaaz detay
Dua eden çocuk detayı
Tesbih çeken vatandaş detayı
Camiden cemaat detayı
Camide kız ve erkek çocuk detayı
ADIYAMAN
Camiden detay - Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta, akşam namazından itibaren kandil dolayısıyla camilere gelmeye başlayan vatandaşlar, yatsı namazına kadar Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Merkez Onikişubat
ilçesindeki Mahmut Es'ad Coşan Camisi'ni dolduran vatandaşlar, Miraç Kandili'ni idrak etti. Ailelerin camiye çocuklarıyla geldiği gözlendi.
Yatsı namazının ardından dünyada akan Müslüman kanının son bulması ve şehitler için dua edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:08 Kaynak: AA
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