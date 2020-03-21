"Miraç Kandili'nde dualar evlerden yükseldi"

Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesinin ardından, Bilecik'te Miraç Kandili dolayısıyla dualar evlerden yükseldi.

Namazlarını evde kılan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Hürriyet Mahallesi sakinlerinden 64 yaşındaki Yakup Poyraz, uygulamayı desteklediğini ifade etti.

Kandil gecesini evlerinde Kur'an ve dua okuyarak geçirdiklerini anlatan Poyraz, "Dualarımızı bu hastalıktan kurtulmak için de yaptık. En az zararla bu virüsten kurtuluruz inşallah." dedi.