Miraç Kandili'nde Sema İlgi Gördü
1 saat önce
Bursa'da, Miraç Kandili dolayısıyla yaklaşık 400 yıllık tarihi olan Karabaş-i Veli Tekkesi'nde yapılan sema gösterisi ilgi gördü.
Bursa
'da, Miraç Kandili
dolayısıyla yaklaşık 400 yıllık tarihi olan Karabaş-i Veli Tekkesi'nde yapılan sema gösterisi ilgi gördü.
Vatandaşlar, Miraç Kandili nedeniyle merkez Osmangazi
ilçesi Maksem Mahallesi'ndeki tekkeye akın etti.
Mevlevi üstadı Mustafa Özbağ
'ın sohbetiyle başlayan programı takip etmek isteyen bazı vatandaşlar, tekkeye sığmayınca etkinliği bahçedeki sinevizyondan izledi.
Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasının ardından semazenlerin farklı renklerdeki tennureleriyle yaptıkları gösteriler beğeniyle izlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:49 Kaynak: AA
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