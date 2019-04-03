Son Dakika Haberleri: Miraç Kandili'nde Sema İlgi Gördü

Miraç Kandili'nde Sema İlgi Gördü

1 saat önce

Bursa'da, Miraç Kandili dolayısıyla yaklaşık 400 yıllık tarihi olan Karabaş-i Veli Tekkesi'nde yapılan sema gösterisi ilgi gördü.

Miraç Kandili'nde Sema İlgi Gördü, System.String[]
Bursa'da, Miraç Kandili dolayısıyla yaklaşık 400 yıllık tarihi olan Karabaş-i Veli Tekkesi'nde yapılan sema gösterisi ilgi gördü.


Vatandaşlar, Miraç Kandili nedeniyle merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'ndeki tekkeye akın etti.


Mevlevi üstadı Mustafa Özbağ'ın sohbetiyle başlayan programı takip etmek isteyen bazı vatandaşlar, tekkeye sığmayınca etkinliği bahçedeki sinevizyondan izledi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasının ardından semazenlerin farklı renklerdeki tennureleriyle yaptıkları gösteriler beğeniyle izlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:49 Kaynak: AA

Özbağ, Bursa, Miraç Kandili, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da 7 İlçede Oy Sayımı Durdu, YSK Olağanüstü Toplandı CHP, İstanbul'da Bulunan Oyları Kameralarla Takip Ediyor AK Parti'den İstanbul Seçimi İçin Son Açıklama: Fark Çok Hızlı Azalıyor, Paniğe Kapıldılar! ABD Dışişleri Bakanlığı Yerel Seçimlere İlişkin Açıklama Yaptı, Türkiye Anında Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 02:03:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Miraç Kandili'nde Sema İlgi Gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]