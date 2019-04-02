Son Dakika Haberleri: Miraç Kandili'nde Ulu Camii Doldu Taştı

Miraç Kandili'nde Ulu Camii Doldu Taştı

1 saat önce

Bursa'da Miraç Kandili dolasıyla vatandaşlar Ulu Camii'ne akın etti.

Miraç Kandili'nde Ulu Camii Doldu Taştı, System.String[]
Bursa'da Miraç Kandili dolasıyla vatandaşlar Ulu Camii'ne akın etti.

Bursalılar Miraç Kandili sebebiyle akşam namazı sonrasında tarihi camilere akın ederek Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti. Akşam namazından sonra Ulu Camii'ne akın eden vatandaşlar okunan mevlidi huşu içinde dinledi. Ulu Camii'nin dolmasıyla birlikte soğuk havaya rağmen vatandaşlar namazı dışarıda kıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:53 Kaynak: İHA

Bursa, Miraç Kandili, Güncel
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