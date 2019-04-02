Miraç Kandili'nde Ulu Camii Doldu Taştı
1 saat önce
Bursa'da Miraç Kandili dolasıyla vatandaşlar Ulu Camii'ne akın etti.
Bursa
'da Miraç Kandili
dolasıyla vatandaşlar Ulu Camii'ne akın etti.
Bursalılar Miraç Kandili sebebiyle akşam namazı sonrasında tarihi camilere akın ederek Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti. Akşam namazından sonra Ulu Camii'ne akın eden vatandaşlar okunan mevlidi huşu içinde dinledi. Ulu Camii'nin dolmasıyla birlikte soğuk havaya rağmen vatandaşlar namazı dışarıda kıldı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:53 Kaynak: İHA
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