Miraç Kandili'nde Ulu Camii Doldu Taştı
1 saat önce
Miraç Kandili'nde Ulu Camii doldu taştıBURSA - Bursa'da Miraç Kandili dolasıyla vatandaşlar Ulu Camii'ne akın etti.
Miraç Kandili
'nde Ulu Camii doldu taştı
BURSA - Bursa
'da Miraç Kandili dolasıyla vatandaşlar Ulu Camii'ne akın etti.
Bursalılar Miraç Kandili sebebiyle akşam namazı sonrasında tarihi camilere akın ederek Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti. Akşam namazından sonra Ulu Camii'ne akın eden vatandaşlar okunan mevlidi huşu içinde dinledi. Ulu Camii'nin dolmasıyla birlikte soğuk havaya rağmen vatandaşlar namazı dışarıda kıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:09 Kaynak: İHA
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