Miraç Kandili'ne doğru - Son Dakika
Son Dakika Güncel Miraç Kandili'ne doğru - Son Dakika

Miraç Kandili'ne doğru

6 saat önce

Kayseri'de bazı kişi ve kuruluşlar, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Miraç Kandili'ne doğru, System.String[]

Kayseri'de bazı kişi ve kuruluşlar, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mesajında, mübarek üç aylar içerisinde idrak edilen Miraç Kandili'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.

Tüm dünyada etkisini gösteren Kovid-19 salgınına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Dünya ve ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Koronavirüsün ülkemizde ve ilimizde yayılmaması için yoğun gayret içerisindeyiz. Temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tüm alanlarda kesintisiz uyguluyoruz. Bizler tedbiri elden bırakmayacağız, bir süre kalabalık ortamlara girmeyeceğiz ve ilimizde etkisini azaltabilmek için daha dikkatli davranacağız. Bu hayırlı gecede de dualarımızı evimizde ederek, gönül birliği içerisinde olacağız. Bu düşüncelerle başta hemşehrilerimiz olmak üzere İslam aleminin Miraç Kandilini tebrik ediyor, şehrimiz, ülkemiz ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, içerisinde büyük hikmetler barındıran Miraç Kandil'ine ulaşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Çolakbayrakdar, "İçerisinde bulunduğumuz dönemde, İslam Alemi için birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Bu vesileyle dualarımızı yalnız şahsımız için değil, ailemiz, şehrimiz, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Miraç Kandili'nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini diler, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutlarım." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da Miraç Kandili'nin içerisinde birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi barındıran bir gece olduğunu belirtti.

İslam alemine hediye edilen bu gecenin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin yanında olduğu mazlumların, zalimlerin zulümlerine uğrayan Müslümanların yaşadığı dertlerden ve sıkıntılardan kurtulması için dua edelim. Dünyada kan, gözyaşı, işgal, yoksulluk ve sefaletin olmadığı bir dönemin inşası için çalışalım ve bunun için hep birlikte dua edelim. Bu geceyi hep birlikte çok iyi bir şekilde değerlendirerek, zihinlerimize berraklık, kalplerimize ferahlık, akıllarımıza genişlik ve hayatımıza huzur getirmesini diliyorum. Milletimizin ve bütün İslam aleminin Miraç Gecesini tebrik ediyorum."

Öte yandan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kandil Dağı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:40 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi
Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi
Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi         
19:42
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak         
19:34
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar         
19:32
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor         
16:33
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi         
11:30
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
10:22
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı         
10:04
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler         
12:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 23:23:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Miraç Kandili'ne doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]