Miraç Kandili'ne doğru - Son Dakika

Kayseri'de bazı kişi ve kuruluşlar, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mesajında, mübarek üç aylar içerisinde idrak edilen Miraç Kandili'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.

Tüm dünyada etkisini gösteren Kovid-19 salgınına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Dünya ve ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Koronavirüsün ülkemizde ve ilimizde yayılmaması için yoğun gayret içerisindeyiz. Temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tüm alanlarda kesintisiz uyguluyoruz. Bizler tedbiri elden bırakmayacağız, bir süre kalabalık ortamlara girmeyeceğiz ve ilimizde etkisini azaltabilmek için daha dikkatli davranacağız. Bu hayırlı gecede de dualarımızı evimizde ederek, gönül birliği içerisinde olacağız. Bu düşüncelerle başta hemşehrilerimiz olmak üzere İslam aleminin Miraç Kandilini tebrik ediyor, şehrimiz, ülkemiz ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, içerisinde büyük hikmetler barındıran Miraç Kandil'ine ulaşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Çolakbayrakdar, "İçerisinde bulunduğumuz dönemde, İslam Alemi için birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Bu vesileyle dualarımızı yalnız şahsımız için değil, ailemiz, şehrimiz, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Miraç Kandili'nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini diler, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutlarım." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da Miraç Kandili'nin içerisinde birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi barındıran bir gece olduğunu belirtti.

İslam alemine hediye edilen bu gecenin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin yanında olduğu mazlumların, zalimlerin zulümlerine uğrayan Müslümanların yaşadığı dertlerden ve sıkıntılardan kurtulması için dua edelim. Dünyada kan, gözyaşı, işgal, yoksulluk ve sefaletin olmadığı bir dönemin inşası için çalışalım ve bunun için hep birlikte dua edelim. Bu geceyi hep birlikte çok iyi bir şekilde değerlendirerek, zihinlerimize berraklık, kalplerimize ferahlık, akıllarımıza genişlik ve hayatımıza huzur getirmesini diliyorum. Milletimizin ve bütün İslam aleminin Miraç Gecesini tebrik ediyorum."

Öte yandan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.