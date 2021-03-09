Miraç Kandili'ne doğru - Son Dakika

Siirt Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Müftü Kapıcıoğlu, perşembeyi cumaya bağlayan gece Abdulhakim Sancak, Şeyh Ebul Vefa, Abdulkerim Kuzu, Ensar, Kadir, Yeni Mahalle, Halid Bin Velid ve Ulu camilerinde vaaz ve hatim duası edileceğini belirtti.

Tüm İslam Aleminin kandilini kutlayan Kapıcıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yılın manevi açıdan feyizli ve bereketli üç ayların içinde yer alan Miraç Kandili'ne kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İdrak edeceğimiz Miraç Kandili dolayısıyla geride kalan ömrümüzü nasıl değerlendirmemiz gerektiğini gözden geçirmeli, müminin manevi miracı olan namazı sürekli ve huşu içinde kılmalı, insanlık yararına faydalı ve hayırlı işler yapmalıyız. Bu geceyi ibadete geçirmeliyiz. Bu mübarek ay ve gecelerin başta ülkemiz olmak üzere, tüm müminlerin ve insanlığın her türlü sıkıntı ve afetlerden kurtulmasına vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum."