- Miraç Kandili Pakistan'da idrak edildi - Son Dakika

- Miraç Kandili Pakistan'da idrak edildi

KARAÇİ - Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV), Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve Allahü telanın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandili Pakistan'da idrak edildi.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV), Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili Pakistan'da idrak edildi. Ramazan ayı yaklaşırken Recep ayının 27. gecesi olarak bilinen Miraç Kandili ülke genelinde kutlandı. Vatandaşlar camilere akın etti. Camilerde verilen vaazlarda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in güzel ahlakı ve hayatın çeşitli yönleri vatandaşlara anlatıldı. Ülke genelinde birçok cami ve bina renkli flamalar ve ışıklarla süslendi.