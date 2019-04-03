Miraç Kandili, Seyidharun Camii'nin Manevi Havasında Eda Edildi

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ve Meclis üyeleri Seyidharun Camiinde kılınan namazın ardından cami cemaati ile sohbet ederek kandillerini kutladılar. Miraç Kandil'ini, Seyidharun Camii'nin manevi havası içerisinde eda etmek isteyen vatandaşlara; Belediye Başkanı Mehmet Tutal, eşi Melek Tutal ve AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay tarafından karanfil hediye edildi.

Miraç Kandil'ine kavuşmanın sevinç, huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Tutal "Merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı ve mübarek üç aylar içerisinde yer alan, içinde büyük hikmetler bulunduran, mucizelerle dolu Miraç Kandili, biz Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Peygamber Efendimizin, Yaradan'ın huzuruna yükseldiği günü ifade eden Miraç Kandil'inin, dargınlıkları gidermek, nefisleri terbiye etmek, hayatın muhasebesini yapmak için önemli bir fırsat olduğunu unutmamalıyız. Bu mübarek gecede kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki değerlerimizin yeniden canlanmasına gayret göstermeliyiz. Miraç hadisesi bizlere ilahi rahmet ve huzura erişmenin, hakikat arayışında zirveye ulaşmanın, kalp ve ruh temizliğinden, ahlaki erdemlere yükselmekten geçtiğini bildirmektedir. Bu mübarek gecede Cenab-ı Allah'a yapacağımız dualarımız ile İslamleminin birlik ve beraberlik içerisinde barış ve huzur getirmesini diliyor, tüm İslamleminin Miraç kandilini kutluyorum'' dedi.