Miraç Kandilinde dualar evlerden yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Miraç Kandilinde dualar evlerden yükseldi - Son Dakika

Miraç Kandilinde dualar evlerden yükseldi

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı ve kandillerde camilerin kapalı tutulacağını açıklaması üzerine vatandaşlar Miraç Kandilini evlerinde idrak etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı ve kandillerde camilerin kapalı tutulacağını açıklaması üzerine vatandaşlar Miraç Kandilini evlerinde idrak etti.

Yozgat'ta vatandaşlar, Miraç kandilini evlerinde televizyonlardaki kandil programını izledi, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Miraç kandilini evinde dua ederek geçiren 65 yaşındaki Çelebi Salman, "Gönlümüz isterdi ki bu mübarek geceyi camilerimizde toplu halde salavat getirerek, mevlit okuyarak, dua ederek geçirelim. Camiye gidemediğimiz için de evimizde namaz kıldık, özellikle virüsün ülkemizden gitmesi için dua ettik. Biz kendimizi düşünüyoruz. Devletimiz de bütün halkı düşünüyor. Alınan tedbir iyi oldu." dedi.

Suna Salman da "Camilerin kapanmasından dolayı üzgünüz. Ancak alınması gereken tedbirler gerekiyordu. Biz de bu gecede virüsün bir an önce ülkemizden gitmesi, Kabe'mizin ve bütün camilerimizin ibadete açılması için dua ettim." diye konuştu.

Atila Ertuğrul da, koronavirüsten dolayı alınan tedbirler kapsamında camilerin kapalı olduğunu ifade etti.

Miraç Kandilini evde TRT'nin programını izleyerek geçirdiklerini anlatan Ertuğrul, "Çocuklar Kur'an-ı Kerim okudu, birlikte bu virüsün bir an önce ülkemizden uzaklaşması, camilerin tekrar cemaatine kavuşması ve milletimiz için dua ettik." ifadelerini kullandı.

Miraç Kandilinde dualar evlerden yükseldi

Kandil Dağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:22 Kaynak: AA

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