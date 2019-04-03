Son Dakika Haberleri: Miraç Kandilinde Şuhut'ta Camiler Doldu Taştı

Miraç Kandilinde Şuhut'ta Camiler Doldu Taştı

28 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla camiler dolup taşarken, vatandaşların elleri semaya kalktı.

Miraç Kandilinde Şuhut'ta Camiler Doldu Taştı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla camiler dolup taşarken, vatandaşların elleri semaya kalktı.

Tüm yurtta yaşandığı gibi Şuhut'ta da Miraç Kandili İlçe Merkez Büyük Cami'de idrak edildi. İlçe Merkez İmamları tarafından Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve ilahiler eşliğinde Miraç Kandili devam ederken, İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı tarafından dualar yapıldı. Vatandaşlar gece boyunca namaz kılıp dua etti. Ayrıca Miraç Kandiline ibadet için gelen vatandaşlara ikramda bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:34 Kaynak: İHA

Afyon, Miraç Kandili, Şuhut, Güncel
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