Miraç Kandiline doğru - Son Dakika
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Miraç Kandiline doğru

6 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, mübarek gecelerden Miraç Kandili'ne erişmenin huzurunun yaşandığını ifade etti.

Miraçın, Hazreti Muhammed'in en önemli mucizelerinden olduğunu belirten Akın, bu kutlu gecede büyük müjdelerle döndüğünü dile getirdi.

Bu müjdelere uyan ve kulluk görevini hakkıyla yerine getirenlerin yüce Allah'ın çok büyük lütuflarına ereceğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Bu sebeple tüm Müslümanların hem bu dünya hem de ahiretle ilgili üzerine düşen vazife ve sorumlulukları bir kez daha hatırlaması ve buna uygun şekilde hareket etmesi büyük önem arz etmektedir. Manevi hayatımızı canlandıran, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı harekete geçiren Miraç Kandili gecesinde hatalarımız için Rabbimizden mağfiret dilemeli ve verdiği nimetler için şükretmeliyiz. Bununla birlikte devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği, zülüm altındaki Müslüman kardeşlerimizin en kısa zamanda selamete ulaşması için duamızı eksik etmemeliyiz."

Akın, Kırşehir halkının ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutladı.

Miraç Kandili, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:36 Kaynak: AA

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