Miraç Kandiline doğru - Son Dakika

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Miraç Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

Şeker mesajında rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bir Miraç gecesine daha erişmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Miraç gecesinin, Türkiye ve Müslüman alemi için hayırlara, huzura, berekete, sağlığa ve afiyete vesile olmasını dileyen Şeker, şunları kaydetti:

" İsra ve Miraç, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da yüce Allah'ın sonsuz ayet ve kudretini müşahede etmek için Sidre-i Münteha'ya yükseltildiği gecedir. Özünde yüce Allah'ın ilahi emirlerine teslimiyetle her türlü kötülükten ve günahtan arınma, yüce mertebe ve makamlara erişme olan Miraç, elemi, kederi, çaresizliği ve ümitsizliği bir kenara bırakarak, her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğunu zamanın ve mekanın yegane sahibi olan yüce Rabb'imizin rahmetinden ümidi kesmemeyi öğretir. Bu duygu ve düşünceler ile tüm vatandaşlarımızın Miraç Kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu kutlu gecenin bütün İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine ve tüm insanlığın hidayetine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum."