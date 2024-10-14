Miracle Estate, KKCT\'de emlak projelerinde blokzincir ile yeni bir dönem başlattığını duyurdu

Emlak

Blokzincirin emlak sektörüyle kesişimini somutlaştıran sayılı projelere bir yenisi eklendi. Varlık temelli blokzinciri projeleri, merkeziyetsiz finans ve mobil POS çözümleri geliştiren Miracle Technologies Group bünyesinde yer alan Miracle Estate, blokzinciri ve teknoloji altyapısından güç alan yeni hotel ve emlak projesi Phoenic Hera'nın temelini attı. Kuzey Kıbrıs'ta havalimanına 50 dakika, iki büyük şehir merkezine 60 dakika uzaklıktaki alanda konumlanacak, hotel ve rezidans içerecek gayrimenkul projesi, NFT alarak projenin bir parçası olan yatırımcılara yıl içerisinde ücretsiz olarak konaklama dahil hotelin tüm imkanlarından faydalanma, hotelin faaliyetlerinden ödül elde etme, NFT'yi alıp/satma ve Miracle'ın token'ı Phoenic Token elde etmesine imkan tanıyacak. Proje kapsamında Miracle Estate elde edeceği gelirin bir kısmını Phoenic Token'a yatırım yaparak NFT sahiplerinin elde ettiği faydayı artırmayı amaçlıyor.

BÖLGENİN EN DEĞERLİ YATIRIM ALANINA İNŞA EDİLECEK

Forbes dergisi tarafından KKTC'de 2021'den bu yana her yıl en değerli yatırım alanları arasında gösterilen bölgenin tam ortasında inşa edilecek kompleks, Phoenic Token stratejisinin bir parçası olarak NFT yatırımına imkan sunuyor. Kuzey Kıbrıs'ta artan konut fiyatlarına ve daralan gayrimenkul yatırımı fırsatlarına maliyet avantajlı bir alternatif sunmayı hedefleyen proje, 11 Ekim Cuma günü Miracle Cash & More CEO'su Hakan Törehan'ın katılımıyla gerçekleştirilen temel atma töreniyle başlatıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Hakan Törehan, "KKTC'deki hotel ve emlak projemizi blokzincir temelli Utility NFT'lere dönüştürerek yatırımcılara kapsamlı faydalar elde etmelerine fırsat sunuyoruz. Hotel projesinden Utility NFT alan kullanıcılar Phoenic Token sahibi de olacak hem büyüyen bu ekosisteme yatırım yapmış hem de hotel projesinde rezidans projesi gibi kullanım hakları elde edecek" dedi.

'EMLAK SEKTÖRÜNDE GERÇEK DÜNYA VARLIKLARINI UTILITY NFT'YE ÇEVİRECEK'

600 milyon dolar fayda üretmesi beklenen projenin inşa sürecinin üç yılda tamamlanmasının planlandığını belirten Törehan, "Proje bittiğinde yatırımcılar, her yıl bu hotel kompleksinin tüm hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Kendilerine ait ödül akışlarını Miracle App üzerinden gerçek zamanlı takip edebilecek yatırımcılar, Miracle ekosistemine güç veren Node, Leveller, Exchange gibi ürünlerin de desteğiyle sağlanan finansmanla gayrimenkul yatırımlarını daha avantajlı bir fiyat üzerinden gerçekleştirebiliyor. Miracle Technologies Group, bir fayda token'ı olan Phoenic Token'a yatırım yapmış olacak. Gerçekleştirdiğimiz temel atma töreni, gayrimenkul ve blokzinciri sektörlerinin kesişimiyle emlak sektöründe gerçek dünya varlıklarını fayda NFT'lerine (Utility NFT) çevirerek öncü rol oynadığımızın en güçlü kanıtı" diye konuştu.

Miracle Estate'in, blokzinciri teknolojilerinde uzman küresel bir şirketler grubu olan Miracle Technologies Group'un gayrimenkul ve turizm projelerine odaklanan iştiraki olduğunu hatırlatan Törehan, şunları ifade etti:

"Emlak ve turizm projeleriyle her zaman gözde bir bölge olan Kuzey Kıbrıs'ın blokzinciri tabanlı hotel ve emlak projesini hayata geçireceğimizi 2024 yılının mayıs ayında duyurmuştuk. Yılın son çeyreğinin ilk günlerinde gerçekleştirdiğimiz temel atma töreniyle, geleneksel sektörlerle yeni teknolojinin kesişiminden bölgesel ve konjonktürel sorunların üstesinden gelebilecek nitelikte projeler çıkabileceğine dair inancımızı vurguladık. Sıradan bir utility token olmayan, Miracle Technologies ekosistemi boyunca hayata geçireceğimiz benzersiz projelere güç veren Phoenic Token'a çeşitli borsalar üzerinden de ulaşılabiliyor ve Phoenic Hera Hotel NFT'si alan yatırımcılar isterlerse yine Phoenic Token alarak da kolaylıkla projeden faydalanabiliyor."