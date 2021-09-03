Miralem Pjanic resmen Beşiktaş'ta! İşte dünyaca ünlü futbolcunun Kara Kartal'a maliyeti

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldızları bir bir kadrosuna katıyor. Siyah-beyazlılar, Michy Batshuayi'nin ardından Miralem Pjanic'i de renklerine bağladı. Kara Kartal, Bosna-Hersekli yıldızla 1 yıl kiralık anlaşmasına vardı.

"2021-2022 SEZONU İÇİN NET 2 MİLYON 750 BİN EURO ÖDENECEK"

Beşiktaş'ın transfere ilişkin KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Miralem Pjanic'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 2 milyon 750 bin euro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir" ifadelerine yer verildi.