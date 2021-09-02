Üye Girişi
Miralem Pjanic uçaktan fotoğraf paylaştı, ortalık yıkıldı! Bosna-Hersekli yıldız gündemin zirvesinde - Son Dakika

Miralem Pjanic uçaktan fotoğraf paylaştı, ortalık yıkıldı! Bosna-Hersekli yıldız gündemin zirvesinde

02.09.2021 20:45

Beşiktaş'ın Barcelona'dan dünyaca ünlü orta saha Pjanic'i transfer etmesi siyah-beyazlı taraftarları sevince boğdu. Bosna-Hersekli yıldızın, İstanbul'a geleceği uçaktan paylaştığı fotoğraf sonrası taraftarlar sosyal medyada binlerce paylaşım yaparak, deneyimli orta sahanın adını gündemin zirvesine taşıdı. Pjanic'in 22.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların, Michy Batshuayi'yi renklerine bağlamasının ardından Miralem Pjanic transferinde de mutlu sona ulaşması taraftarını mest etti.

Miralem Pjanic uçaktan fotoğraf paylaştı, ortalık yıkıldı! Bosna-Hersekli yıldız gündemin zirvesinde

TARAFTARLAR TRANSFERLERE TAM PUAN VERDİ

İstanbul'a geleceği uçaktan fotoğrafını paylaşan Pjanic'e yönelik sosyal medyadan övgü dolu paylaşımlar yapan siyah-beyazlı taraftarlar, Bosna-Hersekli futbolcunun adını gündemin zirvesine taşıdı. Transfer döneminde kadroya katılan futbolcuların hepsine tam puan veren taraftarlar, Beşiktaş yönetimini kutladı. Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Pjanic, 22.30'da İstanbul'da olacak.

Miralem Pjanic uçaktan fotoğraf paylaştı, ortalık yıkıldı! Bosna-Hersekli yıldız gündemin zirvesinde

Miralem Pjanic, Barcelona, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Miralem Pjanic uçaktan fotoğraf paylaştı, ortalık yıkıldı! Bosna-Hersekli yıldız gündemin zirvesinde - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor 20:26 Son Dakika: Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor Son Dakika: Fenerbahçe transferleri peş peşe açıklıyor! Alman orta saha Max Meyer de imzayı attı 19:59 Son Dakika: Fenerbahçe transferleri peş peşe açıklıyor! Alman orta saha Max Meyer de imzayı attı Son Dakika: Fenerbahçe, Alman golcü Mergim Berisha'yı resmen kadrosuna kattı 19:05 Son Dakika: Fenerbahçe, Alman golcü Mergim Berisha'yı resmen kadrosuna kattı
Tarihte bir ilk! İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi 18:52 Tarihte bir ilk! İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi Ünlü şarkıcı Beyonce'dan halka açık alanda cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum 18:46 Ünlü şarkıcı Beyonce'dan halka açık alanda cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum Ferhan Şensoy'un cenazesine Cihat Tamer'in sözleri damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz 18:10 Ferhan Şensoy'un cenazesine Cihat Tamer'in sözleri damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz
Devriye gezen ekipler buldu! Darp ettiği yaşlı adamın ellerini ayaklarını bağlayıp ormana atmış 17:17 Devriye gezen ekipler buldu! Darp ettiği yaşlı adamın ellerini ayaklarını bağlayıp ormana atmış Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı 16:51 Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı

Son Dakika Haberleri
17:40 Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, bu gece İstanbul'da olacak
17:38 3 kızını başından vurarak öldüren müezzin, cezaevinde intihar girişiminde bulundu
17:29 Bir çanta dolusu para bulan temizlik görevlisinden alkışlanacak hareket
17:25 Bu maçta kaleyi Altay Bayındır'a kaptıran Uğurcan Çakır'dan tepki! Golün ardından takımı beklemeden gitti
17:22 Bağcılar'da gündüz vakti yaşanan olay korkuttu! Tartışma yaşadığı taksi şoförünün arkasından kurşun yağdırdı
17:15 Defne Samyeli sosyal medya hesabından duyurdu: Kovid pozitif olduğumu öğrendim
16:55 Fenerbahçe'de, Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos'un transferi an meselesi
16:52 İstanbul'da kiralık ev fiyatları adeta uçtu! Artık semt seçme lüksü kalmadı
16:50 Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı
16:43 Hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili sevindirici haber geldi
Hareket edince farkına vardı! Kadının gözüne giren solucan ameliyatla çıkarıldı Hareket edince farkına vardı! Kadının gözüne giren solucan ameliyatla çıkarıldı         
20:43
AK Parti ve MHP'nin AK Parti ve MHP'nin "Yüzde 7 baraj" anlaşmasına BBP'den sürpriz çıkış: Yüzde 3 olmalı         
20:15
Fenerbahçe, 35 yaşındaki orta saha Nabil Dirar'la yolları resmen ayırdı Fenerbahçe, 35 yaşındaki orta saha Nabil Dirar'la yolları resmen ayırdı         
19:43
Genç kız Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı         
19:01
Eşinin banyoya kilitleyip 100 yerinden bıçakladığı kadın, korku dolu anları anlattı Eşinin banyoya kilitleyip 100 yerinden bıçakladığı kadın, korku dolu anları anlattı         
18:52
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Daraltılmış bölge sistemiyle ilgili alınan bir karar yok AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Daraltılmış bölge sistemiyle ilgili alınan bir karar yok         
18:32
Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, bu gece İstanbul'da olacak Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, bu gece İstanbul'da olacak         
17:41
1 aydır aranan 14 yaşındaki çocuktan şaşırtan ifade: Çok sıkıldığım için kaçtım 1 aydır aranan 14 yaşındaki çocuktan şaşırtan ifade: Çok sıkıldığım için kaçtım         
17:02
6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor 6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor         
16:28
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı         
16:23
Sözleşmesi feshedilen Diego Perotti, Fenerbahçe'yi tehdit etti: Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım Sözleşmesi feshedilen Diego Perotti, Fenerbahçe'yi tehdit etti: Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım         
16:20
Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti         
16:01
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye Afganistan mesajı verdi: Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye Afganistan mesajı verdi: Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz         
15:58
PES'in yeni oyunu eFootball 2022'nin çıkış tarihi duyuruldu! PES'in yeni oyunu eFootball 2022'nin çıkış tarihi duyuruldu!         
14:32
Abisi ve yengesini boğarak öldüren Mehmet Turhan'ın iddianamesi tamamlandı: Elindeki iple beni öldüreceğini sandım Abisi ve yengesini boğarak öldüren Mehmet Turhan'ın iddianamesi tamamlandı: Elindeki iple beni öldüreceğini sandım         
11:16
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 20:51:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Miralem Pjanic uçaktan fotoğraf paylaştı, ortalık yıkıldı! Bosna-Hersekli yıldız gündemin zirvesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement