Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların, Michy Batshuayi'yi renklerine bağlamasının ardından Miralem Pjanic transferinde de mutlu sona ulaşması taraftarını mest etti.
İstanbul'a geleceği uçaktan fotoğrafını paylaşan Pjanic'e yönelik sosyal medyadan övgü dolu paylaşımlar yapan siyah-beyazlı taraftarlar, Bosna-Hersekli futbolcunun adını gündemin zirvesine taşıdı. Transfer döneminde kadroya katılan futbolcuların hepsine tam puan veren taraftarlar, Beşiktaş yönetimini kutladı. Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Pjanic, 22.30'da İstanbul'da olacak.
Son Dakika › Spor › Miralem Pjanic uçaktan fotoğraf paylaştı, ortalık yıkıldı! Bosna-Hersekli yıldız gündemin zirvesinde - Son Dakika Spor