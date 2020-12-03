Miran: "Engelleyen bakış engellenmeli" - Son Dakika

Miran: "Engelleyen bakış engellenmeli"

03.12.2020 12:11
Miran:

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla verdiği mesajda engeli olan bireylere dönük eşitlik sağlayıcı, adaleti inşa edici çalışmalar yürütülmesinin engelsiz Türkiye hedefinin ön şartı olarak kabul ettiklerini söyledi.

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla verdiği mesajda engeli olan bireylere dönük eşitlik sağlayıcı, adaleti inşa edici çalışmalar yürütülmesinin engelsiz Türkiye hedefinin ön şartı olarak kabul ettiklerini söyledi. Miran, "Bilinçle ve erdemle, engelleyen bakışı engellemeliyiz" dedi.

Dünya Engelliler Günü'nün bir farkındalık oluşturma, artırma ve derinleştirme işlevine sahip olduğunu belirten Miran, bu alana mahsus çalışmaların, örgütlenmelerin, yasama ve uygulama içeriklerinin özel bir önem ve değere sahip olması gerektiğini kaydetti. Miran, "Hayatın bütün alanlarına tam, etkin, eşit ve adil katılımın gerçekleşmesini sağlayacak hüküm ve sistemler, mevzuat ve uygulamaların ivedilikle hayata geçirilmesini talep ediyor ve bekliyoruz. Bu insana hizmeti esas alan, insanı insanca yaşatmaya odaklanan, devletin yaşamasını insanın yaşamasına kodlayan medeniyetimizin, inancımızın hepimize yüklediği asli sorumluluktur" dedi.

"Talepler"

Memur-Sen Engelliler Komisyonunun engellilerin daha iyi ortamlarda çalışması ve engelsiz bir Türkiye hedefinin tutturulması adına bir takım hususların yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Miran, talepleri şöyle sıraladı:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engeli bulunan personelin, çalışma şartları, istihdam şekilleri, görevde yükselme imkan ve fırsatları, demokratik katılım hakları iyileştirilmeli, artırılmalı ve geliştirilmelidir. Malulen emeklilikte bağlanacak emekli aylığı tutarı ile emekli ikramiyesinin 25 yıl esas alınarak ödenmesi, emekli aylığının tutarının, en son alınan görev maaşının yüzde 85'inden az olmaması sağlanmalıdır. Maluliyete ve engelliliğe dair sağlık raporu uygulamalarında sağlık kurullarının tekleştirilmesi, işlemlerin hızlandırılması yönünde düzenleme yapılmalıdır. Rapora itiraz süreçlerinde bireylere zaman ve mali kaynak bakımından külfet üreten uygulamalar kaldırılmalıdır. Engeli bulunan bireylerin sosyal hayata uyumu ve katılımı noktasında son derece önemli olan protez, ortez ve yardımcı araç-gereçlerin teminine, kullanım süresine, fiyatlamasına ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan tutar ve oranlara yönelik külfet azaltıcı, hak artırıcı düzenleme yapılmalıdır. Sağlık uygulama tebliğine ilişkin komisyonlarda, çalışmalarda, sağlık kurullarında ve buna dair iş, işlem ve karar üreten kurum ve kuruluşlarda yetkili konfederasyon temsilcisi sıfatıyla engeli bulunan bireylerin de temsili sağlanmalıdır"

Başkan Miran, down sendromu ile ilgili yanlış uygulamaların ve ifadelerin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, "İşitme engeli bulunan bireylerin dil gelişiminin sağlanması ve bu konuda eğitmen sayısının yeterli düzeye ulaşması noktasındaki eksiklik dikkate alınarak, gerekli tedbirler alınmalıdır. ÖTV muafiyetine ilişkin yeniden düzenleme yapılarak, 303.200 TL tutarındaki sınırlama artırılmalı, kararın alınmasına yönelik çalışma, muafiyet süre sınırının arıtılmasıyla birlikte sınırlama tutarı artırılmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarında sağlanan servis hizmetinin, engeli bulunan bireyler yönüyle kullanılabilirliği sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Miran: Engelleyen bakış engellenmeli

Dünya Engelliler Günü, Eğitim Bir Sen, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Miran: 'Engelleyen bakış engellenmeli' - Son Dakika


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