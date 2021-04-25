Miran: "Türkiye eski Türkiye değildir" - Son Dakika

Miran: "Türkiye eski Türkiye değildir"

25.04.2021 12:15
Miran:

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, "ABD ve Başkanı, tarih konusunda akreditasyon kurumu ya da öznesi değildir.

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, "ABD ve Başkanı, tarih konusunda akreditasyon kurumu ya da öznesi değildir. Hepsinden önemlisi Türkiye'de eski Türkiye değildir" dedi.

"ABD'nin güvenilmezliğinin tescili"

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, ABD'nin Ermeni Diasporası ile Türkiye düşmanı diğer çevrelerin bir anlamda "kutsal mesaj günü" olarak gördükleri 24 Nisan'da kendisinden talep edilen "büyük yalanı", başkanları Biden'ın dilinden deklare ettiğini belirtti ve bu tavrın ABD'nin güvenilmezliğinin tesciline, müttefik sıfatının tenkisine gerekçe sayılacağını söyledi. Miran, "ABD ve Başkanı şunu unutmamalıdır ki; İnancımız, medeniyetimiz ve tarihteki hiç bir devletimiz yalanla dahi "soykırımla" ilişkilendirilemez. ABD ve Başkanı, tarih konusunda akreditasyon kurumu ya da öznesi değildir. Hepsinden önemlisi Türkiye'de eski Türkiye değildir" dedi.

"Ahlaksız ve akılsız bir tavır"

ABD'nin binlerce kilometre uzakta bir coğrafyada ve bir asrı aşan bir geçmişte 1915 yılında yaşananlara dair ilgisinin hukuken dayanaksız, bilgisinin ilmen yetersiz olduğu perspektifyle baktıklarının altını çizen Miran, "ABD'nin ve özellikle de Başkanının Ermeni Diasporası'nın gönlüne/gözüne girme hedefiyle tarihe dair büyük yalan ve diplomatik zemine yönelik kapsamlı hezeyan üretme çabasını; anlamsız, ahlaksız ve akılsız bir tavır olarak görüyoruz. Biden'ın açıklamasını; ABD'nin güvenilmezliğinin tesciline, müttefik sıfatının tenkisine gerekçe sayıyoruz. Soykırım; ABD açısından kuruluşundan bugüne kendi ülkesinde ve Vietnam'da, Afganistan'da, Filistin'de, Irak'ta dünyanın bir çok bölgesinde icra etmekten imtina etmediği uzmanlık alanıdır. Devletimizin ve hükümetimizin konuyla ilgili ABD'ye karşı tutumunu destekliyor, 1915 olaylarına yönelik duruşunu ve konumunu doğru buluyoruz" dedi.

Anadoludaki hiçbir devletin soykırım faili, iştirakçisi ve azmettirici olmadığını söyleyen Miran, "İnancımızın, medeniyetimizin, kadim değerlerimizin hayat bulduğu Anadolu'da "biz" kapsamındaki hiçbir devlet; kesin ve tartışmasız olarak "soykırım" fiilinin faili, iştirakçisi ve azmettircisi olmadı ve bundan sonrada olmayacak. Çünkü bizim inancımız ve ondan neşet eden insana dair bakışımız; "bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş, bir insanı yaşatan bütün insanlığı yaşatmış gibidir" anlayışını esas alır. Sendika olarak Türkiye'nin yönünü değiştirmeye, gücünü eksiltmeye, bölgede ve yerkürede yürüttüğü insani faaliyetleri engellemeye dönük her tür girişime karşı nasıl mücadele etmişsek bu konuda da hem fiili hem de fikri zeminde milletimizin hukukunu, ecdadımızın onurunu, medeniyetimizin ve tarihimiziz ahkamını korumakta da aynı şekilde kararlı, öncü ve paydaş olacağız" diye konuştu. - ANTALYA

Miran: Türkiye eski Türkiye değildir

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Miran: 'Türkiye eski Türkiye değildir' - Son Dakika


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