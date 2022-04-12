Miras anlaşmazlığında eniştesini öldüren sanığa müebbet hapis istemi - Son Dakika
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Miras anlaşmazlığında eniştesini öldüren sanığa müebbet hapis istemi

12.04.2022 10:12
Miras anlaşmazlığında eniştesini öldüren sanığa müebbet hapis istemi

Sarıyer'de miras nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan eniştesini silahla öldüren sanık hakkında, müebbet ve 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sarıyer'de miras nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan eniştesini silahla öldüren sanık hakkında, müebbet ve 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ünsal Köse'nin (48) öldürüldüğü ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldığı hatırlatıldı.

Köse'yi öldüren kişinin kayınbiraderi olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçildiği belirtilen iddianamede, Bursa'ya kaçtığı öğrenilen sanık Mustafa Berk'in (49) yakalanarak İstanbul'a getirildiği aktarıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Berk, babasının vesayet altına alınması için dava açtığını belirterek, "Ondan sonra ailede düzen bozuldu. Daha sonra aramızda tehdit, hakaret gibi olaylar başladı. 1,5 ay önce Ünsal Köse, oturduğum esnada bana ters ters bakarak 'Ne bakıyorsun bana mı bakıyorsun ne gülüyorsun' gibi tahrik edici cümleler kullandı." iddiasında bulundu.

Sanık Berk, maktulün olay günü kendisine küfür ettiğini öne sürerek, "Sonra birlikte depoya girdik. Deponun girişinde bidonun üzerinde bir kasap bıçağı vardı. Maktul bıçağa doğru hamle yapınca ben de bana zarar vermesin diye tabancamı çektim ve iki el ateş ettim. Ünsal yere düştü. Daha sonra onu çekerek yazıhane kısmına götürdüm. Yaşayıp yaşamadığını bilmiyordum, şoktaydım. Sonra arkadaşımı aradım, birlikte Bursa'ya gittik. Burada polisler beni bulunduğum evden aldılar." dedi.

Ölen Ünsal Köse'nin eşi ifadesinde, ağabeyi olan sanığın 3-4 yıldır babasının mirasını almak amacıyla hareket ettiğini belirterek, bu nedenle problem yaşadıklarını ve aralarında yaşananlar yüzünden ağabeyinden birçok kez şikayetçi olduklarını söyledi.

Sanığın, Bursa'ya giderken silahı parçaladığı ve yol kenarına attığı kaydedilen iddianamede, bu nedenle silahın bulunamadığı ifade edildi.

Sanık Mustafa Berk'in "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Olayın geçmişi

Sarıyer Bahçeköy Mahallesi'nde 28 Aralık 2021'de meydana gelen olayda Ünsal Köse, aile apartmanının bodrum katındaki plastik atölyesi olarak kullandığı iş yerinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu.

Köse'nin miras ve para meselesi nedeniyle aralarının bozuk olduğu, eşinin kardeşi Mustafa Berk tarafından öldürüldüğünü tespit eden polis, Berk'i Bursa'da gözaltına almıştı.

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Cumhuriyet, İstanbul, Sarıyer, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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